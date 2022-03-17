Сбитый у «Звенигородской» пешеход скончался в больнице

Около 20:00 среды, 16 марта, возле дома 4 по Звенигородской улице произошло ДТП. Автомобиль «Шевроле» сбил 20-летнего молодого человека, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает «Фонтанка», пострадавшего экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу. Около полуночи он скончался.

За рулем автомобиля «Шевроле», который совершил наезд на пешехода, находился 29-летний нелегальный мигрант. Мужчина задержан на двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.