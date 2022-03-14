Пострадавших в ДТП с маршруткой и трамваем на Луначарского нет

На севере Петербурга вечером понедельника, 14 марта, случилось ДТП. На перекрестке проспектов Луначарского и Культуры дорогу не поделили трамвай и маршрутка К-188.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу «Третьего парка», пострадавших в аварии нет ни среди пассажиров трамвая, ни среди ехавших в маршрутки. Сам автобус получил незначительные повреждения.

После ДТП наблюдалось затрудненное движение в сторону станции метро «Политехническая».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о погоне за водителем красной «Хендэ», которую пришлось устроить полиции, после того, как виновник ДТП покинул место происшествия. Водитель оказался пьян.