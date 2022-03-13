В больницу Петербурга доставили мужчину, на которого упала глыба льда в Бокситогорске

58-летнего жителя Ленингрдской области привезли в петербургскую больницу на улице Костюшко в ночь на 13 марта. Об этом сообщает 47news.

На мужчину упала глыба льда на улице Садовой в Бокситогорске. Сейчас он находится в реанимации состояние оценивается как тяжелое. Врачи диагностировали у пострадавшего серьезные травмы головы и позвоночника.

В следственном комитете по Ленинградской области уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.