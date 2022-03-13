Во дворе на Светлановском проспекте ночью сгорели две иномарки

Два легковых автомобиля загорелись в ночь на 13 марта во дворе дома №79 по Светланоскому проспекту. В пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу уточнили, что сигнал о возгорании поступил примерно в 3:30.

Загорели две иномарки: Kia Rio и Volkswagen Polo. Обе в итоге выгорели полностью. Возгорание было ликвидировано в 4:13. В тушении участвовали 10 человек личного состава на двух единицах пожарной техники.

Информации о пострадавших при пожаре на Светлановском проспекте не поступало. Причины возгорания в настоящее время уточняются.