Подозреваемых в поджоге машин задержали в Новоселье

В Красносельском районе Петербурга задержали двоих безработных мужчин 30 и 38 лет. Их подозревают в поджоге автомобилей, который имел место ранним утром 10 марта.

Полностью выгорели три машины «Тойота Хайлюкс», «БМВ Х5», «Форд С-Мах». В разной степени повреждены еще шесть автомобилей: «Ленд Ровер Эвок», «Опель Антара», «Форд Куга», две «Лада Веста», «Мазда СХ-5».

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в полицию с заявлением обратился владелец «Тойоты Хайлюкс». Оно стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Известно, что из двоих задержанных мужчин один уже был ранее судим за самоуправство. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления.