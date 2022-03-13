Два техника получили ожоги при ремонте трубы на Будапештской улице

В Фрунзенском районе Петербурга при ликвидации технологического нарушения на Будапештской улице, дом 15, корпус 2 провалились в кипяток двое рабочих. Как сообщает пресс-служба «Теплосети», оба мужчины получили ожоги ног.

Пострадавших госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе. В «Теплосети» подчеркнули, что предприятие оказывает им всю необходимую помощь.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о провалившемся в кипяток автомобиле с водителей на улице Лени Голикова. Пострадавший мужчина позднее скончался в больнице.