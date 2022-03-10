Конфликт двух школьниц в Невском районе Петербурга закончился поножовщиной

В Невском районе Петербурга произошел конфликт между двумя ученицами коррекционного класса школы на улице Бабушкина. Возможной причиной ссоры двух 17-летних девушек называют ревность к молодому человеку.

Как сообщает 78.ru, в итоге одна из девушек схватилась за нож и ударила другу. Пострадавшую увезли в больницу им. К. А. Раухфуса.

В стационаре оказалась и нападавшая. Скорая забрала её в Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени С. С. Мнухина. По предварительной информации, девушка наблюдается в психиатрическом диспансере.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Однако пообщаться с участницами конфликта представители правоохранительных органов пока не смогли, скорая забрала их раньше.