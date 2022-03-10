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Неоплаченных продуктов на миллион рублей вынесли из магазинов Петербурга и Ленобласти за две недели

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© Фото: Baltphoto

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Вырос и «средний чек» украденных товаров.

Петербуржцы и жители Ленинградской области стали выносить из магазинов больше продуктов без оплаты. Как сообщает Neva.Today, месяц назад из магазинов уносили неоплаченными товары максимум на семь тысяч рублей. С 24 февраля эта сумма увеличилась, максимальный ущерб нанесенный продуктовому магазину за раз составляет 60 тысяч рублей.

Средняя стоимость украденных товаров также выросла. Раньше добычей несунов становились продукты суммой от 100 до 500 рублей. Сейчас крадут все чаще товары стоимостью от тысячи рублей и выше.

В магазине «Магнит» на 7-й Советской улице добычей вора стало масло в упаковках на общую сумму 12,7 тысяч рублей. В еще одном магазине сети злоумышленники похитили продуктов и алкогольных напитков на общую сумму более 57 тысяч рублей.

В «Пятерочке» на улице Коллонтай вору удалось вынести незамеченными сразу 55 бутылок водки и коньяка общей стоимостью 16 тысяч рублей. Из магазина на улице Кржижановского похитили алкоголь ночью и сразу на 28 тысяч рублей. «Пятерочку» в деревне Кисельня Ленинградской области ограбили на 33 тысячи рублей.

Возросла и агрессивность воров. Как сообщает 78.ru, 28 февраля мужчина пришел в магазин на проспекте Косыгина с топором, чтобы украсть банку пива. 2 марта его «коллега» с пневматическим пистолетом пришел за алкоголем в магазин в центре Петербурга. Когда его задержала Росгвардия, оказалось, что грабитель уже посещал с оружием соседние торговые точки.

Добычей похитителя в магазине «О’КЕЙ» на улице Партизана Германа стал телевизор Philips стоимостью 23 тыс. рублей. Это единичный случай, в основном за прошедшие две недели похитители концентрировали усилия на продуктах и алкоголе.

За период в конце января-начале февраля из продуктовых магазинов Петербурга были вынесены товары на сумму около 100 тысяч рублей. Однако за прошедшие две недели эта сумма выросла примерно в 10 раз — теперь она приближается к миллиону рублей.

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