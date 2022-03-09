В аэропорту Бишкека встречают самолет из Петербурга с оцеплением

Аэропорт Бишкека «Манас» оцепили перед прибытием самолета из Петербурга. Как сообщил киргизский новостной ресурс 24kg.ru, один из пассажиров самолета заявил об имеющемся у него в ручной кладе «снаряде». Свое заявление он попросил передать командиру воздушного судна стюардессу.

В результате аэропорт был не только оцеплен. В него также прибыли саперы и кинологи.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе авиакомпании «Авиа Траффик», которой принадлежит выполняющий рейс самолет. Сообщение о взрывном устройстве в ручной клади одного из пассажиров, как уточнили в авиакомпании, было получено на электронную почту компании, а не передано самим пассажиром.