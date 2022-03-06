Смертельное ДТП с фурой произошло под Волховом

В аварии, произошедшей в Волховском районе Ленинградской области, погиб человек. Как сообщается в группе аварийно-спасательной службы ЛО в социальной сети « ВКонтакте» ДТП произошло на трассе Волхов-Бабино-Иссад в ночь на воскресенье, 6 марта.

Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Водитель последнего скончался на месте. Деблокировать погибшего пришлось сотрудникам поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Тело передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о двух сбитых женщинах возле станции метро «Академическая». Одна из пострадавших скончалась от полученных травм.