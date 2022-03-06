Офис на улице Восстания загорелся в воскресенье

В Центральном районе Петербурга утром воскресенья, 6 марта, произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 11:29.

Огонь охватил офисное помещение на втором этаже по адресу: улица Восстания, 53. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

На объект выехали 17 пожарных на трех единицах специально техники. Возгорание удалось ликвидировать в 11:54, то есть на тушение понадобилось 25 минут.

Информации о погибших и пострадавших при пожаре на улице Восстания не поступало.