Подозреваемого в изнасиловании школьниц в Шушарах задержали

В ночь на 5 марта в квартире на набережной Обводного канала по месту своего проживания был задержан 49-летний мужчина. Как сообщает 78.ru, его подозревают в насильственных действиях в отношении двух девочек младшего школьного возраста. Эпизоды имели место в не позднее декабря 2018 года на территории совхоза Ленсоветовский в посёлке Шушары.

Следствие по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей продолжается. Источник уточнил, что задержанный мужчина уже дал признательные показания.