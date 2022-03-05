Похищенную в Петербурге девушку освободили сотрудники ОМОН

В центре Петербурга сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии освободили девушку, похищенную четырьмя мужчинами на автомобиле. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за помощью к коллегам обратились сотрудники дорожной полиции.

В поисках Hyundai Solaris в Петербурге был объявлен план «Перехват». В итоге автомобиль остановили на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы. В салоне оказалась девушка в слезах и четверо иностранных граждан. Последних увезли в отдел полиции.