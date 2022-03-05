В Петербурге идут обыски у предполагаемых лжеминеров

В субботу, 5 марта, в Петербурге проходят масштабные обыски у участников преступной группировки, которая, по предварительным данным, занималась «телефонным терроризмом». Как сообщает 78.ru, в отдел полиции доставлены более 40 человек, у них изымают электронные носители информации, компьютерную технику и средства связи.

Следствие считает, что участники группировки использовали для сообщений о заминировании объектов средства высокоуровневой сетевой анонимности, позволяющие менять абонентские номера телефонов, а их действия отличались подготовленностью и скоординированностью. Несколько сообщений о ложном минировании объектов уже стали уголовными делами по статье 207 УК РФ.

Следователи считают, что роли участников группировки четко распределены. Были ответственные за координацию и те, кто непосредственно передавал сообщения.