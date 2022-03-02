Двое петербуржцев отправляли почтой за рубеж каски и бронежилеты

Пулковская таможня возбудила несколько дел по факту пересылки в международных почтовых отправлениях военного снаряжения. Внимания таможенников привлекли бронежилеты, шлемы и другое защитное снаряжение, которое обнаружили в посылках.

В пресс-службе таможне пояснили, что боеприпасов и вооружения в посылках не было. Однако двое мужчин были задержаны, так как отправляемые ими товары относятся к продукции военного назначения и могут вывозиться с территории России только на основании соответствующей лицензии.

Отправители задержаны. В таможне считают, что один из них регистрировал аккаунты на торговых площадках, где искал зарубежных покупателей. Второй помимо этого доставлял собранные посылки для отправки. При этом в сопроводительных документах указывались недостоверные сведения о товаре.