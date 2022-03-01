Подозреваемого в нападении на петербургского стилиста задержали в Москве

В Москве задержан 29-летний уроженец среднеазиатской республики, который ранее уже был судим за грабеж. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, его подозревают в разбойном нападении на стилиста, которое было совершено в Приморском районе Петербурга 11 февраля.

В квартиру мастера на Мебельной улице пришел якобы на стрижку неизвестный. Там он начала угрожать стилисту ножом и требовать ценности. В итоге добычей грабителя стали 23 тысячи рублей, а также имущество, которое оценивается в 20 тысяч рублей.

Потерпевший сообщил, что грабитель предположительно нашел его в социальных сетях.