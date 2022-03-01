В ЖК «Life-Лесная» пьяный муж угрожал зарезать жену и дочь

Пьяный супруг угрожал ножом своей жене и четырехлетней дочери в жилом комплексе ЖК «Life-Лесная» от застройщика «Пионер». Как сообщает Neva.Today, в полицию позвонил его тесть и рассказал, что агрессивный глава семейства находится в сильном алкогольном опьянении.

Напуганная жена успела позвонить отцу и рассказать о происходящем. Далее связь оборвалась.

На место приехала полиция и задержала дебошира. Его супруге понадобилась помощь медиков.

Все случилось 23 февраля, однако информация об инциденте появилась только 1 марта. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен по итогам проверки.