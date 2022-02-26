В Ленобласти похитили 13-летнюю девочку

В деревне Верхние Осельки во Всеволожском районе Ленобласти 18-летний юноша попытался похитить 13-летнюю девочку. Об этом сообщает ivbg.ru.

Похититель силой усадил свою жертву в салон автомобиля на глазах у её брата. Последний попытался остановить машину и запрыгнул на капот, когда она уже пришла в движение. Попытка не увенчалась успехом.

В полицию обратилась мама девочки. По предварительным данным похититель является представителем кочевого народа и собирался увезти девочку в табор в Тульской области.