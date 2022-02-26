Загоревшуюся иномарку потушили на КАД

В субботу, 26 февраля, в 9:03 пожарные получили сигнал о возгорании автомобиля на 32-м километре Кольцевой автодороге. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу, загорелась иномарка «Ниссан».

На тушение выехали две единицы специальной техники с десятком пожарных на борту. Пламя было потушено всего за 21 минуту — к 9:24.

У автомобиля в итоге выгорел моторный отсек и кузов. Причины возгорания остались неизвестны. Информации о погибших и пострадавших при пожаре на КАД не поступало.