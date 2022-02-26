В парадной на Композиторов пенсионер усмирил хулигана с помощью травмата

В одном из многоквартирных домов на улице Композиторов вечером пятницы, 25 февраля, жители услышали громкие крики. Мужчина бил в одну из дверей.

Замечание хулигану сделал пенсионер. В ответ 33-летний безработный достал нож и начал угрожать мужчине.

Тот, в свою очередь, достал травматический пистолет и выстрелил в живот хулигану. Прибывшая полиция увезла дебошира в отдел. На него составили протокол об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу уточнили, что претензий к пенсионеру у правоохранительных органов нет, так как у него имеется разрешение на травматический пистолет.