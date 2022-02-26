В коттеджном поселке в Ленобласти нашли мертвым топ-менеджера Газпрома

В Выборгском районе Ленинградской области на территории элитного коттеджного поселка найден мертвым 61-летний Александр Тюляков. Он был заместителем генерального директора Единого расчетного центра (ЕРЦ) Газпрома по корпоративной безопасности. Как сообщает 47news, рядом с погибшим лежала записка.

На место вызвали полицию. Причины смерти Александра Тюлякова выясняет следственный комитет Ленинградской области.

Это не первый сотрудник Газпрома, который погибает при невыясненных обстоятельствах. Месяц назад в том же коттеджном поселке в Ленобласти нашли мертвым 60-летнего руководителя транспортной службы «Газпром инвеста» Леонида Шульмана. Рядом с погибшим также была найдена записка.