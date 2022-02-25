Трое с перцовым баллончиком вынесли из «Дикси» в Петербурге товар на 5,5 тысяч рублей

В Курортном районе Петербурга ограбили магазин «Дикси». Как сообщает Neva.Today, 17 февраля в магазин на улице Красных Командиров зашли трое неизвестных и попытались вынести из него несколько пакетов неоплаченных товаров.

Злоумышленников заметили и попытались остановить сотрудники магазина. В ответ троица распылила в помещении перцовый баллончик, после чего сбежала.

Ущерб оценивается в 5,5 тысяч рублей. Полиция проводит проверку, уголовное дело возбудили по статье о грабеже. Магазин оказался не оборудован камерами видеонаблюдения.