Под окнами многоэтажки на Маршала Блюхера нашли тела двух девочек-подростков

Трагедия произошла на севере Петербурга в ночь на 22 февраля. Как сообщают «Невские Новости», в 04:43 прохожий заметил возле многоэтажного дома на проспекте Маршала Блюхера тела двух девочек-подростков и вызвал полицию.

Правоохранители установили, что обе погибшие девочки являются несовершеннолетними. На лестничной клетке 16-го этажа жилого дома, возле которого обнаружили тела, были найдены аэрозольные баллончики.

Причины и обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.