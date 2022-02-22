Водителя из провалившегося в яму с кипятком на Лени Голикова авто госпитализировали

В Кировском районе Петербурга в ночь на 22 февраля произошла коммунальная авария. На улице Лени Голикова прорвало трубу с кипятком и в образовавшуюся яму провалился автомобиль. В пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга» сообщили, что устранить дефект на трубопроводе планируют в течение дня.

В момент аварии в салоне автомобиля находился водитель. Его увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. О состоянии пострадавшего не сообщается. В компании «Теплосети Санкт-Петербурга» заявили о готовности оказать всю необходимую помощь в реабилитации.

Происшествия с подобным сценарием случаются в Петербурге случаются с пугающей периодичностью. Например, начале февраля во Фрунзенском районе из-за прорыва трубы припаркованные рядом автомобили оказались под землей. Тогда обошлось без пострадавших, но таких происшествий сотни.

При этом губернатор города Александр Беглов считает, что отопительный сезон проходит в "штатном" режиме. Об этом он заявил во время встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым 25 января этого года. По его словам, особое внимание уделяется устранению технологических нарушений в нормативные сроки и сокращению времени ликвидации дефектов. Однако после того разговора в городе произошли десятки прорывов, в том числе и с пострадавшими.

Сколько еще нужно подобных случаев, чтобы петербуржцы чувствовали себя в безопасности. Сначала в напряжении их держала проблема со снегом и наледью, когда по улицам города опасались ходить из-за травм. И если эту проблему вместо коммунальщиков решит приближающаяся весна, то ситуацию с изношенными городскими коммуникациями так просто разрешить не получится, ведь оттепели пока не научились ремонтировать ветхие трубы.