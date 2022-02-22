Провалившийся под лед в Уткиной заводи ребенок находится в реанимации

В Невском районе ребенок 10-летний ребенок провалился под лед реки Уткина заводь возле дома №9 по Русановской улице. Как сообщает 78.ru, на помощь ребенку поспешили дворник и случайный прохожий. Они вытащили пострадавшего из воды.

Мальчика увезли в детскую больницу №19. Его состояние оценивается как тяжелое, ребенок остается в реанимации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что двое мужчин провалились под лед во время рыбалки в районе порта «Бронка». Одного из них спасти не удалось.