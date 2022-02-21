Неопытная служебная собака укусила ребенка в Пулково

В петербургском аэропорту «Пулково» четырехлетний ребенок пострадал от служебной собаки. Как сообщает 78.ru, овчарка была в наряде с полицией и, по непонятным пока причинам, укусила ребенка в плечо.

Сотрудники полиции извинились за инцидент. Они пояснили, что овчарка является молодой и неопытной.

Полный обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пушкине на Железнодорожной улице в скором времени появится площадка для выгула собак. Её планируют создать до конца года.