В нанесении ножевого ранения мужчине в Шушарах заподозрили девушку-подростка

Утро воскресенья, 20 февраля, началось в ЖК «Шушары» на Валдайской улице с шума драки и криков. Жильцы вызвали полицию.

Как сообщает Neva.Today, приехавшая полиция обнаружила в квартире дебоширов 23-летнего молодого человека с ножом в груди. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с проникающей колото-резанной раной.

Вместе с молодым человеком проживает 17-летняя девушка, учащаяся на первом курсе в одном из колледжей. Именно её следствие подозревает в совершении преступления. По данным правоохранительных органов, девушка и молодой человек совместно употребляли спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта несовершеннолетняя ударила мужчину ножом.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.