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«Пятерочку» в Тосно посетил вор-чистюля и сладкоежка

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© Фото: pixabay.com

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В числе похищенного шампунь и шоколадная паста.

В Тосненском районе Ленинградской области совершено дерзкое ограбление магазина «Пятерочка». Как сообщает Neva.Today, добычей злоумышленника стали головка дорогого сыра, десять флаконов шампуней, растворимый кофе и две банки шоколадной пасты. Еще одну банку пасты злоумышленник также пытался положить в сумку. Когда она не поместилась, он просто отложил банку в сторону.

С полной украденных товаров сумкой злоумышленник миновал кассу без оплаты. Общая сумма материального ущерба от его визита превысила 4 тысячи рублей.

Оставленная банка шоколадной пасты в итоге стала уликой — полицейские сняли с неё отпечатки пальцев «несуна». По факту хищения проводится проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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