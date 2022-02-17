В ковровом бомбометании ледяными глыбами на Марата чудом никто не пострадал

Сход ледяных глыб с крыши на улице Марата больше напоминал ковровое бомбометание. Ужасающими кадрами поделился Telegram-канал Mash на Мойке. Льдины упали крупными кусками на два автомобиля. Находившиеся рядом люди чудом успели отскочить.

Ледяные «бомбы» в Петербурге с начала оттепели падают с крыш регулярно. Возле дома 23 по Чкаловскому проспекту льдина недавно упала на заднее стекло припаркованного автомобиля Daewoo Nexia. Очевидцы рассказали, что пострадало только авто. Проходившая рядом женщина с ребенком в коляске, к счастью, осталась невредима.

Петербуржцы теперь считают удачей, если лед с крыши свалился на припаркованный автомобиль, а не на голову прохожего. В Петербурге продолжается оттепель, но даже она не заставляет коммунальные службы убирать кровли от наледи быстрее. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже практически всю зиму обещает разобраться со снежным коллапсом, однако горожане только успевают получать травмы от скользких улиц и падающих сосулек.