В Пушкине на женщину упал кирпич

На Широкой улице в Пушкине женщина получила травму из-за отвалившегося с фасада здания фрагмента кирпича. Как сообщает «Бумага», пострадавшая ждала возле дома родственницу, чтобы поехать в театр, когда услышала треск и грохот. После этого от козырька дома отвалился кусок кирпича и поранил её.

Пострадавшая обратилась в травматологию. Там ей диагностировали ушиб и ссадины теменной области и оказали помощь. Женщина рассказала изданию, что не будет жаловаться в прокуратуру или другие инстанции.

Похожая история недавно произошла возле дома на Съезжинской улице, 11. Мужчина выгуливал собаку и ненадолго остановился перед выходом из арки, чтобы найти зажигалку. В этот момент часть фасада над аркой рухнула на землю.

Оттепель несет Петербургу все новые опасности: падают не только сосульки, но также штукатурка и кирпичи. Горожане давно жалуются губернатору города Александру Беглову на запущенное состояние центра города, по которому опасно ходить. Из-за кажущегося бездействия властей теперь похожие проблемы встречаются не только в центре, но и в других районах.