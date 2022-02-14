В Мариинскую больницу привезли двоих с ножевыми ранениями

В ночь на 13 февраля в Мариинскую больницу в Петербурге доставили двух пациентов с ножевыми ранениями с разницей в три часа. По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), одного из них скорая привезла с перекрестка улицы Жуковского и Лиговского проспекта. Мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него резанные раны головы.

Второго привезли в больницу с ранами в живот и плечо. Он сообщил, что с первым мужчиной они являются соседями и снимают квартиру в Орловском переулке. В тот вечер они выпивали, когда к ним пришел неизвестный и нанес эти раны, после чего пострадавшему удалось от него убежать.

Правдивость слов второго пострадавшего проверяет полиция.