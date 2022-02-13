Рабочий получил черепно-мозговую травму на Биржевом мосту

При реконструкции Биржевого моста рабочий упал с высоты и получил серьезные травмы. Об этом сообщает телеканал «78».

Рабочий сорвался и упал с высоты. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», высота падения составила примерно 4 метра. Мужчина остался в сознании, но не смог самостоятельно подняться.

На место происшествия вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. По данным 78.ru, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

К Биржевому мосту также приехала полиция. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.