Задержаны два подозреваемых в заказных убийствах 1990-х годов в Петербурге

Двух подозреваемых в заказных убийствах почти 30-летней давности задержали: одного в Петербурге, а другого — в городе Боровичи Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следствие считает, что 53 и 56-летний мужчины причастны к четырем заказным убийствам, совершенным в конце 1990-х. Оба принадлежали к «боевому крылу» одной из крупнейших петербургских криминальных группировок.

Задержанным уже избрали меру пресечения. Одному из них предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 1997-м году. Сейчас решается вопрос об объединении уголовных дел по всем четырем убийствам в одно производство.