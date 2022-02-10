У живущей на Рубинштейна многодетной семьи подтопило квартиру из-за оттепели

В квартире улице Рубинштейна, 30 в феврале слышны звуки капели. Оттепель и неубранный с крыши снег сильно осложнили жизнь многодетной семьи, которая снимает здесь квартиру.

Как сообщает телеканал "78", заявку в управляющую компанию жители подали еще на прошлой неделе, когда и начался потоп. В УК их заверили, что заявка получена, однако никто так и не пришел. В итоге в квартире вода льется по стенам и потолку, а для детских кроваток приходится с трудом отыскивать наименее сырые места.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший, также проживающий на улице Рубинштейна, жаловался на очередной потоп в квартире. Засыпать ему приходится под звуки не только капели, но и отваливающейся повсюду штукатурки.

Список проблем, с которыми сталкиваются петербуржцы этой зимой, постоянно пополняется. Лопнувшие трубы сменяют протекшие крыши. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что Петербург полностью готов к зиме. Подставляющие тазы под протечки в своих квартирах горожане, вероятно, не полностью согласны с этим утверждением.