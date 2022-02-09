Чиновника Красносельского района подозревают в получении взятки за контракты на уборку

В Красносельском районе Петербурга задержан руководитель отдела закупок районной администрации Валерий Мещеряков. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, его задержали по подозрению в получении взятки на сумму более миллиона рублей.

Следствие считает, что денежные средства Валерий Мещеряков получил за заключение контрактов на уборку на подведомственной территории с определенным подрядчиком.

Дома и в рабочем кабинете чиновника в администрации Красносельского района прошли обыски. В ходе обысков изъяты важные для следствия документы.