После обысков из-за хищений при уборке снега в Петербурге задержали шестерых

После обысков, которые прошли во вторник, 8 февраля, в коммунальных и дорожных службах Петербурга, задержаны шесть человек. Как сообщает ТАСС, все задержанные являются фигурантами уголовных дел о хищении бюджетных средств, выделенных на уборку снега и наледи в городе.

Как уточнил источник издания, пятеро задержаны в Василеостровском районе города. Все они являются должностными лицами подрядных организаций, заключивших договора с ГУДП «Центр» на уборку в зимний период подведомственных ему территорий. Еще один задержанный занимает руководящую должность в жилкомсервисе Адмиралтейского района. Вопрос об избрании меры пресечения всем задержанным планируют решить в ближайшее время.