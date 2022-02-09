На Каменноостровском наледь упала с крыши на голову женщине

Во вторник, 8 февраля, произошло падение наледи с крыши здания на Каменноостровском проспекте, 67. В нем находится Городской центр размещения рекламы, подведомственный городскому Комитету по печати.

Наледь упала на голову женщины. Пострадавшей вызвали скорую помощь и увезли в больницу. О её состоянии пока не сообщается.

Петербуржцы продолжают страдать от льда с крыш, летящего им на головы. К аналогичному случаю на Туристской улице в Приморском районе приложили руку сотрудники коммунальных служб. Они очищали кровлю, не выставив ограждение, и сбросили льдину прямо на голову прохожего.

В администрации города рапортуют об успешно найденных виновниках сложившейся ситуации. В частности, ГЖИ за январь из-за нарушений при уборке возбудила 445 дел об административных правонарушениях и оштрафовала нарушителей на внушительные 36,6 млн рублей. Губернатор Александр Беглов ранее пообещал сделать организационные выводы из-за плохой уборки снега и ускорить ее. Однако горожане продолжают рисковать своим здоровьем и опасаются передвигаться по Петербургу во время оттепели.