Бурлящая река разлилась по двору на Седова

На улице Седова коммунальная авария — по двору разлился кипяток. Воды так много, что она буквально рекой растекается по всему двору и вытекает на улицу. Люди пытаются спасти припаркованные машины. Сделать это удается не всем. Один автомобиль уже оказался в кипящем потоке.

Коммунальные несчастья продолжают сыпаться на Петербург как из рога изобилия. Так, ранее в Купчино прорыв трубы стал причиной провала в асфальте, в котором оказались автомобили. Пострадали две машины, а на участке улицы Олеко Дундича от Софийской до Карпатской на время ликвидации последствий аварии пришлось перекрывать движение.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о наращивании теплоэнергетиками темпов и объемов выполнения работ по усовершенствованию теплосетей. Он же отмечал, что город испытывает острую необходимость в таком наращивании. Однако, трубы в городе прорывает с завидной регулярностью с начала отопительного сезона. При этом Александр Беглов также заявлял, что город к нему полностью готов.