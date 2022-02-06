Дорожный конфликт на Луначарского осложнился ломом и перцовым баллончиком

В субботу, 5 февраля, на пересечении проспектов Луначарского и Культуры возник дорожный конфликт между 33-летним директором ветеринарной клиники на «Мерседеса GLC 300» и 41-летним техническим бизнес-тренером на «Фольксвагене Пассате». Как сообщает «Фонтанка» в споре первый воспользовался ломом, которым нанес многочисленные удары по автомобилю оппонента, оставив вмятины. Далее он разбил стеклам и распылили в лицо пострадавшему перцовый баллончик.

Агрессивного водителя увезли в отдел полиции. Пока на него составили протокол о мелком хулиганстве. Однако, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.