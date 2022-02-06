По Купчинской улице разлилась холодная вода

В субботу, 5 февраля, на Купчинской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы холодная вода хлынула на проезжую часть.

В пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга» уточнили, что дефект возник на водопроводной сети диаметром 300 миллиметров. Площадь вытекания в итоге оказалась незначительной, поэтому не представляла угрозы для машин или пешеходов. Движение транспорта не прекращалось, как и водоснабжение окрестных домов.

При этом в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи писали о затопленной проезжей части возле дома №30/1 по Купчинской улице.