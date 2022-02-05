В лесу Курортного района задержали мужчину с наркотикам

В поселке Песочный Курортного района Петербурга задержан 31-летний безработный мужчина. В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что февраля после 22:00 мужчина шел по лесу с пакетом. Заметив полицейских, он попытался избавиться от своей ноши.

В пакете, как позже установила экспертиза, оказалось 1 689,5 грамма наркотического вещества. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч асти 3 статьи 30, и по части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств).