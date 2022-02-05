После перестрелки на Софийской врачи осмотрели троих

В Пушкинском районе Петербурга после дорожного конфликта, переросшего в стрельбу, медицинская помощь потребовалась троим. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел днем 4 февраля на пересечении Софийской улицы и Заводского проспекта.

В полицию обратился 27-летний водитель автомобиля Ford. Он сообщил, что в ходе конфликта с 60-летним водителем «Газели» 61-летний пассажир той машины достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил.

В ответ заявитель распылили в сторону находившихся в «Газели» газ из баллончика. Приехавшая скорая в итоге осмотрела всех участников конфликта. Водителя и пассажира «Газели» отправили на амбулаторное лечение. Водителя Ford увезли в больницу в состоянии средней тяжести.