Подозреваемый в краже пожертвований из храма на Цветочной улице задержан

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении храма а Цветочной улице, освященного в честь Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». В общей сложности мужчина похитил пожертвований прихожан и товаров из церковной лавки на пять миллионов рублей.

Мужчину задержали спустя 17 часов после совершения преступления возле торгового комплекса на Владимирском проспекте. Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД, поймать его так быстро помогли ориентировки с фотороботом и приметами злоумышленника, которые направили во все отделения полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ. Мотивы преступления в настоящее время выясняются. Известно, что ранее задержанный уже был судим за подобные правонарушения.