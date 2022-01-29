Главврач медцентра на Сикейроса, где умерли пациенты, останется под арестом на два месяца

В деле об отравлении пациентов консультативно-диагностического центра на улице Сикейроса обнаружен новый эпизод. Как сообщают «Невские Новости», уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, будет присоединено к делу о причинении смерти по неосторожности.

Главврач учреждения Евгений Попов проведет два ближайших месяца в СИЗО. Как сообщает телеканал «Санкт-Петрбург», меру пресечения ему избрал накануне Октябрьский районный суд. Следствие считает, что услуги в медицинском центре оказывались с применением контрафактного медицинского препарата в течение длительного времени.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что всего в медицинском центре на Сикейроса от отравления барием пострадали 20 человек. Шестерым из них потребовалась госпитализация.