У петербурженки украли в ТЦ полмиллиона рублей

23 января в полицию Карсносельского района Петербурга обратилась 23-летняя посетительница одного из петербургских торговых центров. Она сообщила о краже крупной суммы денег.
Неизвестный вытащил у пострадавшей из кармана куртки 501 тысячу рублей. Момент кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.
Как сообщает «Мойка78», спустя четыре дня на улице Карла Маркса в Гатчине задержали подозреваемого. 36-летний мужчина ранее был неоднократно судим. Удалось ли обнаружить у мужчины похищенные деньги пока неизвестно.