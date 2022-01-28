Тело утонувшей в Оредеже женщины нашли спустя 10 дней

В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружено тело женщины, которая утонула в купели на Крещение, 19 января. Как сообщает 47news, её нашли 28 января в километре от проруби на реке Оредеж, куда она нырнула. Информацию о том, что погибшая найдена, подтвердили в следственном комитете и прокуратуре Ленинградской области.

Купель, где произошла трагедия, была самодельной. Она не вошла в список согласованных мест для крещенских купаний, поэтому там не было организовано дежурство спасателей. Женщина нырнула в купель на глазах у мужа и детей и ушла под воду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.