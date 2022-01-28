Выступавшего против QR-кодов петербургского бизнесмена подозревают во взяточничестве

В пятницу, 28 января, в доме Александра Коновалова в поселке «Белоостров» во Всеволожском районе, а также в его офисе на улице Рылеева прошли обыски. Как сообщает «Фонтанка», изъяты телефоны и компьютеры.

Ресторатора подозревают в пособничестве при даче взятки. Следствие считает, что в сентябре 2021 года Александр Коновалов помогал решить проблемы антикафе «Пакман». Руководство заведения хотело вернуть кальяны и табачные изделия, изъятые в ходе рейда.

Тогда ресторатор якобы обещал посодействовать решению вопроса через Адмиралтейское УМВД. За свои услуги, по версии следствия, он получил 50 тысяч рублей на карту.

Александр Коновалов известен как лидер QR-сопротивления. Ранее он публиковал списки заведений, которые отказывались проверять QR-коды у своих посетителей.