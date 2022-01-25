Рекультивировавшего полигон «Новоселки» подрядчика заподозрили в мошенничестве

Генерального директора ООО «Профистрой Северо-Запад» Дмитрия Солопова задержали в Петербурге. Его компания ранее выступала подрядчиком при рекультивации мусорного полигона «Новоселки».

Как сообщает «Интерфакс», Дмитрий Солопов задержан на 24 часа и находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Следствие считает, что подозреваемый похитил денежные средства петербургского Центра комплексного благоустройства. Как считает следствие, при исполнении контракта по рекультивации полигона «Новоселки», Дмитрий Солопов намеренно завысили стоимость смеси песка.