Солиста оркестра Мариинского театра заподозрили в насилии над внучкой

В Петербурге задержан заслуженный артист РСФСР и солист оркестра Мариинского театра. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении внучки.

Следствие считает, что указанные действия подозреваемый совершал в на даче в СНТ в поселке Рощино в Выборгском районе Ленинградской области в период с января по декабрь 2020 года.

Уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, было возбуждено в августе 2021 года после обращения в полицию матери девочки. Задержали дедушку пострадавшей утром 24 января. В настоящий момент он находится в изоляторе временного содержания.