Удар ребенка копытом в Шуваловском парке стал уголовным делом

По факту получения ребенком травмы головы от удара копытом лошади в Шуваловском парке возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что оказание услуги не отвечало требованиям безопасности.

Сам инцидент произошел в парке 22 января. Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», ребенок получил тяжелые травмы головы после удара копытом животного. Лошадь ударила его во время кормления.

К настоящему моменту состояние пострадавшего мальчика оценивается как стабильно удовлетворительное. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени тяжести и перелом правой височной кости.